Задержанный за убийство в секс-шопе на Дыбенко признался

В Петербурге сегодня задержали предполагаемого убийцу сотрудницы интим-магазина на улице Дыбенко. Подозреваемый признался.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, 30-летнего подозреваемого задержали по месту его жительства. Во время допроса он признался, что специально дожидался позднего вечера, чтобы совершить ограбление секс-шопа. Однако все пошло не так, как он планировал: продавец отказалась уйти в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку.

Задержанного по подозрению в убийстве передали в следственные органы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в ГСУ СК по Петербургу.

Расследование дела продолжается.

Напомним, преступление произошло поздним вечером 18 февраля. Продавец-консультант секс-шопа помогала клиенту выбрать товар, но тот неожиданно во время разговора достал нож. Мужчина нанес потерпевшей не менее 12 ножевых ранений, в основном в область живота. После расправы злоумышленник схватил пару коробок с товарами и скрылся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что предполагаемого убийцу сотрудницы секс-шопа на Дыбенко задержали.