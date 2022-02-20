Труп слесаря с огнестрельным ранением головы обнаружили в Мурино

В непосредственной близости от скончавшегося нашли ружье. Тело заметили в квартире под Петербургом в Мурино.

Больше нет в живых 26-летнего слесаря. Он скончался от огнестрельного ранения головы. Его труп обнаружили в Ленинградской области в городе Мурино, передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

В правоохранительные органы с сообщением обратился инженер компании по разработке компьютерного ПО. Он рассказал, что знает о трупе в квартире по Воронцовскому бульвару в доме № 8.

Прибыв на место, оперативники нашли недалеко от умершего ружье. У слесаря была на него лицензия. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обнаружено бездыханное тело малолетнего ребенка.