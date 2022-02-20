В Петрозаводске обнаружен изувеченный труп мужчины

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Фото: СУ СК по Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Фото: СУ СК по Ленобласти

Следственный комитет продолжает разбираться в этом деле.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает Следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калерия.

В Петрозаводске был найден труп местного жителя. Отмечается, что бездыханное тело с разнообразными травмами обнаружили в пятницу, 18 февраля.

В данный момент по делу идут следственные действия. Были назначены судебно-медицинские экспертизы. Оперативники пытаются выяснить все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетитель интим-магазина на Дыбенко зарезал продавщицу и сбежал. Все произошло вечером, 18 февраля. Некий мужчина убил работницу интим-магазина, располагающегося на улице Дыбенко, 22, корпус 1.