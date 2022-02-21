Рассылки с сюрпризом: в предпраздничные дни интернет-мошенники активизируются

Рассылки с сюрпризом: в предпраздничные дни интернет-мошенники активизируются
«Горячая пора» наступает у интернет-мошенников за несколько дней до очередной знаменательной даты. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мошенничество в глобальной сети стало распространенным явлением. Аферисты становятся особенно активны перед праздниками, так как красные дни календаря дают им возможность прибегнуть к новым уловкам, предупреждают эксперты.

«Горячая пора» наступает у интернет-мошенников за несколько дней до очередной знаменательной даты. Об этом рассказал представитель компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко «Известиям».

Так, перед 23 февраля и 8 марта они могут запускать праздничные рассылки якобы от известных магазинов. Сообщения содержат вредоносные файлы, которые попадают в смартфоны и другие гаджеты. Подобные программы небезопасны, так как они могут получить доступ к личным данным владельцев.

Практика предпраздничных рассылок популярна во многих онлайн-магазинах. В сообщениях они делятся выгодными акциями, промокодами, скидками. Этим активно пользуются преступники. Вредители копируют стиль письма от брендов и гипермаркетов, и отправляют свои сообщения на номера ничего не подозревающих граждан.

Эксперт поясняет, что вредоносное ПО часто содержится в файлах формата pdf с сертификатом, выдаваемый за промокод. Недавний День всех влюбленных, отмечаемый 14 февраля, еще раз доказал популярность этого способа мошенничества. Многие россияне получили «поздравлялки» от лица магазинов, подготовленные преступниками.

Чтобы обезопасить себя от злоумышленников, лучше не просматривать сообщения от компаний, на инфосервисы которых не оформлялась подписка.

Напомним, что недавно директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин сообщал о липовых инвестиционных проектах, вовлекавших россиян через рассылки. Чтобы втереться в доверие, аферисты даже выплачивали на карты жертв небольшие суммы, а затем выманивали куда большие средства.

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