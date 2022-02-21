Снаряд с Украины разрушил погранпункт в Ростовской области

Выпущенный с территории Украины снаряд попал в пограничный пункт в Ростовской области, сообщили в ФСБ России.
В понедельник, 21 февраля, в 9:50 с территории Украины был выпущен снаряд в сторону России. Боеприпас неустановленного образца полностью разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области, расположенный в 150 метрах от государственной границы с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
В ФСБ уточнили, что в результате попадания снаряда в погранпункт никто не пострадал. В настоящее время на месте работают саперы.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что два мирных жителя погибли в результате обстрела ЛНР. При обстреле использовались снаряды 120 миллиметров, которые являются запрещенными Минскими соглашениями.