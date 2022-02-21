Два мирных жителя погибли в результате обстрела ЛНР

Один жилой дом был полностью разрушен в садоводческом кооперативе «ЛАДА». Фото: pixabay.com

Один жилой дом был полностью разрушен в садоводческом кооперативе «ЛАДА». Фото: pixabay.com

В результате обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) погибли два мирных жителя.

Об этом стало известно 21 февраля. Украинскими силовиками были обстреляны населенные пункты в ЛНР десять раз. При обстреле использовались снаряды 120 миллиметров, которые являются запрещенными Минскими соглашениями.

«Также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе», — говорится в сообщении СЦКК, опубликованного в Telegram-канале.

Напомним, из Донецкой народной республики (ДНР) в Россию эвакуированы почти 3,4 тысячи местных жителей. Беженцев обеспечивают горячим питанием, на месте дежурят врачи для оказания медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что журналисты телеканала CNN и французского агентства Agence France Press попали под обстрел вблизи линии соприкосновения в Донбассе.