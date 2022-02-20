Журналистов CNN и AFP неожиданно обстреляли в Донбассе

С какой стороны велся минометный обстрел, при этом не указывается. Фото: pixabay.com

С какой стороны велся минометный обстрел, при этом не указывается. Фото: pixabay.com

Журналисты телеканала CNN и французского агентства Agence France Press попали под обстрел вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

Все произошло в субботу, 19 февраля. Делегация сопровождала главу МВД Украины Дениса Монастырского по пути на линию соприкосновения. С какой стороны велся минометный обстрел, не уточняется.

Как сообщил телеканал, в нескольких сотнях метров от корреспондентов взорвались около десятка минометных снарядов

Напомним, из Донецкой народной республики (ДНР) в Россию эвакуированы почти 3,4 тысячи местных жителей. Беженцев обеспечивают горячим питанием, на месте дежурят врачи для оказания медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минувшей ночью на окраинах Донецка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) прогремели взрывы. Местные жители заявили, что услышали более 20 разрывов тяжелых боеприпасов.