МЧС: на Петербург надвигается сильный ветер

МЧС: на Петербург надвигается сильный ветер
В Петербурге ожидается сильный ветер. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге МЧС предупредило местных жителей о надвигающемся сильном ветре.

Об ухудшении погодных условий сообщило ГУ МЧС со ссылкой на данные синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер усилится в Северной столице во вторник, 22 февраля. Сильные порывы прогнозируются в некоторых районах города.

Также петербуржцев предупредили о гололедице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербурге перестанет идти мокрый снег с дождем. По словам специалиста, впереди еще два дня: будет идти снег, дождь, дуть ветер. Температура при этом будет от 0 и до +2 градусов. Однако вскоре столбики термометров начнут опускаться. Синоптик напомнил, что в настоящий момент погода в Петербурге находится под влиянием циклонов.

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