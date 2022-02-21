Индексация пенсий побьет рекорды: когда состоится повышение

Индексация пенсий побьет рекорды: когда состоится повышение
Повышение суммы выплат запланировано на 1 апреля 2022 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В России этой весной пенсионеры могут рассчитывать на максимальное увеличение выплат. Такого роста пенсий не наблюдалось с 2015 года. Об этом пишет издание PRIMPRESS со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Повышение суммы выплат запланировано на 1 апреля 2022 года. Перерасчет пенсий в сторону увеличения произойдет в автоматическом режиме. В ведомстве отмечают, что индексация будет направлена на тех, кому полагаются и социальные, и государственные пенсии.

Указанным категориям населения увеличат пенсии на 7,7 %. Такой процент заложен с учетом повышений прожиточного минимума пенсионера в стране за минувший год. В Пенсионном фонде поясняют, что данный показатель индексации будет максимальным за 7 лет.

Озвученные данные подтверждаются статистикой ПФР. Так, в 2021-м государство подняло пенсии лишь на 3,4 процента, в то время как в 2020 году они возросли на 6,1 процента. В 2019 году прирост и вовсе был мизерным – 2 процента, а в 2018-м – 2,9 процента.

Меньше всего выплаты увеличились в 2017 году, когда величина прибавки составила 1,5 процента. 2016-й тоже не порадовал получателей социальных выплат, он принес пенсионерам прибавку в 4%.

Прежний рекорд индексации за последние 7 лет зафиксирован в 2015 году. Тогда социальные выплаты приросли на 10,3%. Причиной столь значительного роста стал скачек инфляции. Впрочем, такую же динамику цены демонстрируют и сейчас, поэтому правительство приняло меры поднять пенсии максимально.

Ранее сообщалось, что в прошлом году инфляция составила 8,39 процента. Такие данные привел Росстат в декабре. Эта цифра оказалась значительно выше, чем предсказывали финансовые аналитики. На максимальном уровне показатель инфляции был в 2015-м. В тот год он прирос на 12,9 процента.

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