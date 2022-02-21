Из-за сильного снега в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности

Погодные условия в Северной столице снова создают угрозу жителям города. Уровень опасности повышен до «желтого», он будет действовать до утра вторника

По данным Росгидрометцентра, опасная ситуация из-за неблагоприятной погоды на продлится с 21 часа понедельника до 9 часов вторника. В городе ожидаются сильный снег и обледенение.

В городском правительстве обратились к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее на улице. Автомобилистов призвали проявлять особую осторожность и по возможности отказаться от поездок из-за высокого риска аварий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге МЧС предупредило местных жителей о надвигающемся сильном ветре. Сильные порывы прогнозируются в некоторых районах города. Также петербуржцев предупредили о гололедице.