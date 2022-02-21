В аэропорту Пулково 21 февраля задержали три рейса

Сегодня, 21 февраля, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются три авиарейса.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты в Калугу, Сыктывкар и Москву. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Калуги. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:10, однако время вылета отложили до 16:30. Далее с опозданием вылетит рейс до Сыктывкара. Вылет перенесли с 15:05 на 16:30.

Также задерживают рейс до Москву. Самолет должен был улететь в 17:30, но по факту ждать придется до 17:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разыскиваемого пять лет в Тюмени за тяжкий вред здоровью поймали в Пулково.