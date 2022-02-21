Российский фондовый рынок всего за день упал на 10,5%

В моменте курсы европейской и американской валют пробивали отметку в 90 руб. и 80 руб. соответственно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В моменте курсы европейской и американской валют пробивали отметку в 90 руб. и 80 руб. соответственно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Фондовый рынок в России по результатам основных торгов потерпел крах более чем на 10 процентов.

Об этом говорят данные Московской биржи.

Отмечается, что индекс биржи закрылся на отметке 3 036 пунктов. Такой показатель на 10,5 процентов ниже закрытия 18 февраля.

В моменте индекс Мосбиржи даже снижался на 3 000 пунктов. Такие цифры минимальны с ноября 2020 года.

Национальная валюта стала дешевле по сравнению с долларом и евро. Курс доллара возрос на 1,91 рублей и на 18:38 по мск составлял 79,21 руб. Евро же увеличился более чем на 2,2 руб., и на 18:48 по мск продавался на отметке 89,76 рублей.

Известно, что падение отечественного рынка в понедельник, 21 февраля, происходит в связи с обострением вооруженного конфликта в Донбассе, а также обсуждения вопроса о признании независимости ДНР и ЛНР в РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин заявил, что сегодня примет решение о признании ДНР и ЛНР.