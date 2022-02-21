Путин заявил, что сегодня примет решение о признании ДНР и ЛНР

Путин заявил, что сегодня примет решение о признании ДНР и ЛНР
Путин примет решение о признании независимости ЛНР и ДНР в понедельник. Фото: Кремль

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение по вопросу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик до конца дня 21 февраля.

Об этом глава государства сообщил по итогам внеочередного заседания Совета безопасности РФ. Он отметил, что услышал мнение остальных участников совещания.

«Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание», — заявил Путин.

В заседании Совбеза также участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин и другие члены совета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин созвал экстренное заседание Совета безопасности России.

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