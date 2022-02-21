Евросоюз призывает РФ не признавать ЛНР и ДНР

Евросоюз призывает РФ не признавать ЛНР и ДНР
Евросоюз не хочет, чтобы ЛНР и ДНР были признаны. Фото: pixabay.com

Российской Федерации могут грозить новые санкции, если Донецкая и Луганская народные республики будут признаны.

Как передают «РИА Новости», представители Европейского Союза призвали правительства России не признавать независимость непризнанных республик.

К российскому президенту Владимиру Путину обратился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он просит главу РФ не признавать ДНР и ЛНР.

«Мы осудили наращивание российских сил у границ Украины, провокации и обстрелы сепаратистов, которых поддерживает Россия, а также действия и информационные манипуляции, направленные на создание предлога для военной эскалации на Украине», – заявляет Жозеп Боррель.

По словам представителя ЕС, Брюссель предложит Евросоюзу рассмотреть введение новых санкций против РФ. Это может произойти, если Донецкая и Луганская республики будут признаны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин заявил, что сегодня примет решение о признании ДНР и ЛНР.

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