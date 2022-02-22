Диетолог Гинзбург: поедание сладостей может привести к слепоте и бесплодию

Диетолог Гинзбург: поедание сладостей может привести к слепоте и бесплодию
Сладости довольно опасны. Фото: pixabay.com

Диетолог предупредил, что сладости также могут быть причиной слепоты и почечной недостаточности.

Специалист в области питания, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что употребление вредных продуктов может привести к более печальным последствиям, чем все привыкли предполагать, передает «Вечерняя Москва».

Эксперт заметил, что поедание сладкого может грозить тяжелыми заболеваниями.

«Например, человек злоупотребляет сладким изо дня в день, спустя время у него развивается сахарный диабет второго типа», — констатировал Гинзбург.

Также он отметил, что это может быть чревато слепотой, почечной недостаточностью или же диабетической стопой.

Крое этого, вкусняшки грозят остеопорозом. Врач добавил, что со сладким нужно быть осторожнее и детям. У малышей также запускается процесс ожирения, который нарушает гормональные процессы в организме. В будущем это приведет к бесплодию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что употребление витаминов после зимы может вызвать аллергию.

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