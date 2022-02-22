Бельский поддержал признание ДНР и ЛНР независимыми

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выступил в поддержку обращения Госдумы к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР.

По его словам, сложившаяся на Украине ситуация не оставила российским властям другого выбора, сообщает «Коммерсант».

«Нас загнали в угол, и у нас нет выхода. Мы восемь лет живем под санкциями, и пока это экономике России только на пользу идёт. Что касается уровня жизни населения, оценивать его с точки зрений санкций сложно. Когда их не было, он не всегда рос», — сказал Бельский.

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми.

Глава государства поручил ВС поддерживать мир в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщается в указах, выложенных на официальном интернет-портале правовой информации. В документах отмечается, что из-за сообщений глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, армии России необходимо осуществлять функции по поддержанию мира.

Начинается церемония подписания документов. Также будут подписаны договоры дружбы с ЛНР и ДНР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский президент Владимир Путин в понедельник собрал внеочередное заседания Совета безопасности РФ.