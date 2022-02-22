Какие новшества ждут работающих пенсионеров России в 2022 году

Стало известно, какие новшества ждут россиян пожилого возраста, которые продолжают работать. В 2022 году вступает в силу ряд изменений в законе.

Ожидается прирост максимальной величины базы взносов, перечисляемых гражданином в Пенсионный фонд. Однако если этот показатель высок, то человек может получить меньший ИПК при сохранении размеров ЗП, считает экономист Андрей Гиринский.

Уволившись сейчас, человек может рассчитывать на самый высокий размер балла в 104 рубля 69 копеек. А предел прироста выплаты после повышения летом текущего года составит всего 314 рублей 7 копеек, сообщает «Прайм».

Трудящиеся пенсионеры, получающие только страховую пенсию, на индексацию рассчитывать не могут. Получить прибавку, продолжая работать, пожилые граждане могут только имея право на государственную либо социальную выплату из ПФР. Эксперт привел в качестве примера жертв аварии на Чернобыле.

Многим работающим россиянам пенсионного возраста положены налоговые вычеты при получении медицинских услуг, покупки недвижимости и в иных случаях. Теперь сделать возвраты они могут в текущем году.

Другое изменение связано с новым размером МРОТ в 2022 году. Его величина повышена до 13 тысяч 890 рублей. Соответственно, зарплата пенсионеров, не дотягивающая до МРОТ, тоже прирастет.

Экономист отметил, что оплата труда должна индексироваться в соответствии с уровнем инфляции. Это может не коснуться госслужащих, получающих повышение только тогда, когда подписываются отдельные нормативные акты.

Также Гиринский обратил внимание на новшества в оформлении больничных. Листы начнут поступать прямо из медучреждений в ФСС. Документ будет появляться на портале Госуслуги и ФСС передаст сведения на предприятие, а работнику этого делать больше не придется.

Напомним, что с первого апреля планируется проиндексировать пенсии. Прирост затронет пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. Минэкономразвития озвучил предварительные данные, согласно которым индексация составит 7,7 процента. Окончательно величину коэффициента утвердят к апрелю.