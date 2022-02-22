Мужчина с ножом ворвался в магазин на улице Композиторов

В Петербурге задержан мужчина, который устроил разбой в магазине.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 февраля в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что в магазине на улице Композиторов неизвестный мужчина нападает на работников магазина с ножом.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали 40-летнего неработающего мужчину. Установлено, что задержанный, угрожая предметом, похожим на нож, похитил товар и прошел через кассовую зону магазина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный ударил продавщицу холодным оружием не менее 12 раз в разные части тела, после чего покинул место преступления. Однако пострадавшая нашла в себе силы и сумела добраться до тревожной кнопки.