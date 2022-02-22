Мужчина с ножом ворвался в магазин на улице Композиторов

Мужчина с ножом ворвался в магазин на улице Композиторов
Проводится проверка. Фото: Baltphoto

В Петербурге задержан мужчина, который устроил разбой в магазине.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 февраля в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что в магазине на улице Композиторов неизвестный мужчина нападает на работников магазина с ножом.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали 40-летнего неработающего мужчину. Установлено, что задержанный, угрожая предметом, похожим на нож, похитил товар и прошел через кассовую зону магазина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный ударил продавщицу холодным оружием не менее 12 раз в разные части тела, после чего покинул место преступления. Однако пострадавшая нашла в себе силы и сумела добраться до тревожной кнопки.

магазин нож улица композиторов


 

Новости партнеров
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Донцова заставила Кудрявцеву плакать: страшная болезнь вернулась в жизнь автора детективов спустя 24 года
Донцова заставила Кудрявцеву плакать: страшная болезнь вернулась в жизнь автора детективов спустя 24 года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина с ножом ворвался в магазин на улице Композиторов
Российский рубль стал самой нестабильной валютой в мире
Пенсионер в Приморском районе перевел мошенникам более 1 млн рублей
Дворник и прохожий спасли провалившегося под лед ребенка в Невском районе
Во время дорожного конфликта водитель BMW достал пистолет
В Петербурге задержали водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе
Бельский поддержал признание ДНР и ЛНР независимыми
Зарплаты IT-специалистов выросли, а прибыль компаний снизилась в Петербурге