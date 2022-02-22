Глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Путин подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с главами ДНР и ЛНР Пушилиным и Пасечником 21 февраля. Фото: сайт Кремля

Путин подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с главами ДНР и ЛНР Пушилиным и Пасечником 21 февраля. Фото: сайт Кремля

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал закон о ратификации ЛНР договора о дружбе и взаимопомощи с Россией.

Об этом стало известно во вторник, 22 февраля. На заседании в Донецке все 87 присутствующих депутатов проголосовали за принятие соответствующего решения.

Как сообщили «РИА Новости», среди главных положений договоров: совместная оборона, совместная охрана границ республик Донбасса, право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы друг друга.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования — 22 февраля 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин поручил ВС поддерживать мир в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщается в указах, выложенных на официальном интернет-портале правовой информации. В документах отмечается, что из-за сообщений глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, армии России необходимо осуществлять функции по поддержанию мира. Также будут подписаны договоры дружбы с ЛНР и ДНР.