ЦБ объявил о мерах поддержки для российских банков на фоне резкого роста валют

Российские банки смогут до 1 октября 2022 года не признавать потери из-за обесценения ценных бумаг. Фото: pixabay

Российские банки смогут до 1 октября 2022 года не признавать потери из-за обесценения ценных бумаг. Фото: pixabay

Банк России объявил о поддержке финансовых организаций на фоне роста волатильности на рынках.

Об этом стало известно во вторник, 22 февраля. Так, до 1 октября кредитным организациям разрешено не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах от 18 февраля, чтобы это не ухудшало их показатели.

Как сообщили «РИА Новости», ЦБ также предоставляет банкам возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рубль перешел к укреплению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Во вторник, 22 февраля, курс рубля почти отыграл потери.

Российский рубль стал самой нестабильной валютой в мире на фоне признания президентом РФ Владимиром Путиным ДНР и ЛНР независимыми.