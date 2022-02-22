Политолог оценил решение о признании ДНР и ЛНР

Политолог оценил решение о признании ДНР и ЛНР
Путин подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с главами ДНР и ЛНР Пушилиным и Пасечником 21 февраля. Фото: kremlin.ru

Политолог Сергей Наумов назвал признание Россией Луганской и Донецкой народных республик правильным решением.

«На Западе видят — за 20 лет наша страна стала другой, мы начали себя уважать и гордиться тем, что мы русские. И это многим очень не нравится, но уважать Россию и соблюдать красные линии им все-таки придется. Россияне не хотят, чтобы горстка людей с непонятными наклонностями указывала им и их детям — какой походкой ходить», — считает эксперт.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 78% россиян поддержали решение о приеме в России беженцев из Донбасса.

«Россияне не просто поддерживают население Донбасса, они поддерживают позицию Путина — защищать соотечественников по всему миру. В тоже время Западу продемонстрировали твердость позиции по нерасширению НАТО на Восток, говоря простым понятным языком — им наконец сказали: «Хватит»! С беженцами Россия разберется, справится, но людей защитит. Потому что, если этого не сделать, то следующими будем мы, только бежать нам будет некуда. НАТО уже у наших границ, куда дальше отступать?», — отметил Наумов.

Напомним, 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик после признания их суверенитета Россией. Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, вводится запрет на новые инвестиции в ДНР и ЛНР, экспорт, реэкспрот, продажу или поставку из США в эти регионы, ввоз услуг или технологий из них, любое одобрение, финансирование или содействие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

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