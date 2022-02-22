Власти сообщили о росте материнской смертности в Петербурге

Смертность от несвязанных с беременностью причин выросла более чем втрое. Фото: Pixabay

Смертность от несвязанных с беременностью причин выросла более чем втрое. Фото: Pixabay

В Петербурге по итогам прошлого года резко выросла материнская смертность. Большинство случаев связаны с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Как сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, план Смольного по материнской смертности (число случаев на 100 тысяч живорожденных детей) составлял 17,6 человека, но по факту показатель достиг 54,5 человека.

При этом показатель материнской смертности от связанных с беременностью причин составил всего 3,6 на 100 тысяч родившихся живыми детей, а показатель от косвенных причин составил 50,9 на 100 тысяч детей.

Лисовец добавил, что смертность от прямых причин уменьшилась в полтора раза, но смертность от несвязанных с беременностью причин выросла более чем втрое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названо заболевание, лидирующее по уровню смертности в России.