Названо заболевание, лидирующее по уровню смертности в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России и мире больше всего умирают от онкологических заболеваний.

По ее словам, правительство поддерживает россиян и помогает им в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкологии, сообщает РИА «Новости». В частности, с конца 2018 года в стране реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» с беспрецедентным финансированием.

Она отметила, что добиться снижения показателей смертности от онкологии можно только благодаря повышению доступности и качеству оказываемой онкологической помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что куркума, которую часто добавляют в блюда в качестве специи, зарекомендовала себя как неплохое противовирусное средство. В осенний период растение используют для укрепления иммунитета.