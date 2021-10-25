Средство от всех болезней: как куркумой вылечить простуду и коронавирус

Клубневидное корневище растения используется в лекарственных целях, а также как пряность (является одним из основных компонентов традиционной приправы карри). Фото: pixabay.com

Клубневидное корневище растения используется в лекарственных целях, а также как пряность (является одним из основных компонентов традиционной приправы карри). Фото: pixabay.com

Растение широко используется не только в кулинарии, но и медицине.

Куркума, которую часто добавляют в блюда в качестве специи, зарекомендовала себя как неплохое противовирусное средство. В осенний период растение используют для укрепления иммунитета. Сегодня Gazeta.SPb расскажет о полезных свойствах куркумы и о том, как правильно ее употреблять.

В состав куркумы входят эфирные масла, фосфор, железо, йод, кальций, холин, а также витамины группы В (В1, В2, В5), С и К. Все это позволяет растению обладать беспрецедентными лечебными свойствами. Известно, что молекулы куркумы способны внедряться в мембраны клеток организма, укрепляя их и делая устойчивыми к инфекциям. Благодаря куркуме организму проще справляться с воспалениями и болью, растение способствует выведению токсинов, а также помогает улучшить общее состояние и укрепить иммунитет.

Ученые полагают, что специя помогает не только при простудах, и подходит для лечения коронавиурсных пациентов. Ряд исследований уже доказали, что куркумин блокирует взаимодействие между вирусом и клетками-мишенями человека. Но вопрос о том, как употреблять куркуму с максимальной пользой для организма, пока что остается открытым. Дело в том, что куркумин плохо растворяется в воде, а в кислых и щелочных средах ведет себя нестабильно.

Тем не менее куркуму можно с пользой применять в медицине. Принимать специю стоит с обычной теплой водой, чаем или же кофе – достаточно добавить в стакан половину ложки куркумы. Также со специей делают витаминные напитки на основе меда и молока. Прежде чем заниматься самолечением врачи рекомендуют посоветоваться со специалистом, так как безопасное на первый взгляд растение может стать причиной аллергической реакции.

При простуде и прочих заболеваниях куркуму рекомендуют смешивать с медом и съедать по ложке каждый один-два часа. Это позволит ускорить процесс выздоровления и укрепить иммунитет.

Чтобы куркума принесла максимум пользы, важно научиться ее правильно выбирать. Корень куркумы должен быть плотным, но упругим и без повреждений. Если покупаете куркуму в порошковом виде, то хорошая специя та, что без комочков и хранится в герметичной упаковке.

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