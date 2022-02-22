В России умер народный артист Олег Вавилов

В России умер народный артист Олег Вавилов
Актер Олег Вавилов в фильме "Второе рождение" (1980)

Ушел из жизни российский народный артист Олег Вавилов. Ему было 72 года.

О смерти актера сообщили в пресс-службе Театра сатиры, где Вавилов служил много лет, пишет ТАСС.

«Олег Вавилов скончался. Он давно болел, это никак не связано с коронавирусом», — заявили в пресс-службе.

Прошлой весной Вавилов был госпитализирован в реанимацию прямо из театра. СМИ сообщали, что артисту диагностировали транзиторную ишемическую атаку. Также у него были проблемы с речью.

Позднее сам актер рассказал, что перед спектаклем чувствовал себя хорошо, но во время первого акта у него началось головокружение. Он предположил, что причиной могла стать перемена погоды.

Олег Вавилов — советский и российский актер театра и кино. Актер играл на сценах Театра сатиры и театра «У Никитских ворот» и театре «Сфера». Также снимался в кино и участвовал в съемках сатирической телепередачи «Кабачок «13 стульев».

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