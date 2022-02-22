Названы семь признаков неизлечимой болезни у детей

При этих симптомах нужно обратиться к врачу и понять, с чем они связаны. Фото: pixabay

При этих симптомах нужно обратиться к врачу и понять, с чем они связаны. Фото: pixabay

Врач Ольга Малиновская рассказала россиянам о первых симптомах неизлечимого заболевания у детей и подростков, которые часто путают с обычными травмами.

Родители часто игнорируют или связывают с травмами жалобы детей на боли в суставах или припухлость, особенно если ребенок увлекается спортом. Но безобидные на первый взгляд симптомы могут говорить о неизлечимой болезни, пишет «Доктор Питер».

Речь идет о ювениальном ревматоидном артрите. Это аутоиммунное заболевание, которому чаще подвержены маленькие дети и подростки. Причем в большинстве случаев болезнь начинается в возрасте 5-6 лет.

Определить ювенильный ревматоидный артрит можно по семи признакам: хромота, скованность и ограничение подвижности суставов в утреннее время; отечность в области сустава; повышенная температура тела; сыпь; проблемы со зрением; замедление роста.

При этих симптомах нужно обратиться к врачу и понять, с чем они связаны.

«На обследования тратится время, в течение которого заболевание прогрессирует, а шансы на осложнения возрастают», — предупреждает Ольга Малиновская.

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