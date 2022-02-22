Врач Королева предостерегла от употребления кофе при «омикроне»

Тем, кто переносит "омикрон" в легкой форме и не может совсем отказаться от кофе, рекомендуется пить не больше одной чашки в день. Фото: pixabay

Тем, кто переносит "омикрон" в легкой форме и не может совсем отказаться от кофе, рекомендуется пить не больше одной чашки в день. Фото: pixabay

При заражении штаммом «омикрон» не следует пить кофе, иначе можно навредить и без того ослабленному организму.

Об этом врач-диетолог Маргарита Королева рассказала «Москве 24». Как объяснила медик, употребление кофе во время болезни может привести к обезвоживанию и усугубить процесс интоксикации в организме. Во время ковида физиология организма не всегда может справиться с ситуацией, а кофе тем временем может нанести еще больший вред.

«Это может привести к сбою не только сердечно-сосудистой, но и других систем организма, усугублению и утяжелению течения болезни. Безусловно, кофе может и замедлить выздоровление», — отметила врач.

Также кофе нарушает процесс усвоения некоторых минеральных веществ, что еще сильнее может нарушить электролитный обмен.

Тем, кто переносит «омикрон» в легкой форме и не может совсем отказаться от кофе, Королева посоветовала пить не больше одной чашки в день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в условиях «омикрона» ревакцинацию надо проходить раз в полгода.