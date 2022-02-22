Врач Королева предостерегла от употребления кофе при «омикроне»

Врач Королева предостерегла от употребления кофе при &#171;омикроне&#187;
Тем, кто переносит "омикрон" в легкой форме и не может совсем отказаться от кофе, рекомендуется пить не больше одной чашки в день. Фото: pixabay

При заражении штаммом «омикрон» не следует пить кофе, иначе можно навредить и без того ослабленному организму.

Об этом врач-диетолог Маргарита Королева рассказала «Москве 24». Как объяснила медик, употребление кофе во время болезни может привести к обезвоживанию и усугубить процесс интоксикации в организме. Во время ковида физиология организма не всегда может справиться с ситуацией, а кофе тем временем может нанести еще больший вред.

«Это может привести к сбою не только сердечно-сосудистой, но и других систем организма, усугублению и утяжелению течения болезни. Безусловно, кофе может и замедлить выздоровление», — отметила врач.

Также кофе нарушает процесс усвоения некоторых минеральных веществ, что еще сильнее может нарушить электролитный обмен.

Тем, кто переносит «омикрон» в легкой форме и не может совсем отказаться от кофе, Королева посоветовала пить не больше одной чашки в день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в условиях «омикрона» ревакцинацию надо проходить раз в полгода.

здоровье кофе омикрон


 

Новости партнеров
Донцова заставила Кудрявцеву плакать: страшная болезнь вернулась в жизнь автора детективов спустя 24 года
Донцова заставила Кудрявцеву плакать: страшная болезнь вернулась в жизнь автора детективов спустя 24 года
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
Британский журналист, провоцировавший Валиеву,
Британский журналист, провоцировавший Валиеву, "напал" на Щербакову
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач Королева предостерегла от употребления кофе при «омикроне»
Мурашко: в условиях «омикрона» ревакцинацию надо проходить раз в ...
Каждый клиент Сбербанка сможет получить по 5000 рублей с 23 февраля
Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы за признание ДНР и ЛНР
Зону платной парковки распространят на север Петербурга в 2023 году
В России умер народный артист Олег Вавилов
Большинство петербуржцев недовольны работой Беглова и уборкой города
Власти сообщили о росте материнской смертности в Петербурге