Мурашко: в условиях «омикрона» ревакцинацию надо проходить раз в полгода

Министр добавил, что "омикрон" протекает у большинства привитых и ревакцинированных в легкой форме или бессимптомно. Фото: Минздрав РФ

Министр добавил, что "омикрон" протекает у большинства привитых и ревакцинированных в легкой форме или бессимптомно. Фото: Минздрав РФ

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в условиях распространения штамма коронавируса «омикрон» нужно ревакцинироваться раз в полгода.

Глава Минздрава заявил на телеканале «Россия 1», что рекомендует проходить повторную вакцинацию через шесть месяцев после заболевания или последней вакцинации. Это нужно, чтобы поддержать свой иммунитет, подчеркнул Мурашко.

Министр добавил, что «омикрон» протекает у большинства привитых и ревакцинированных в легкой форме или бессимптомно. Средняя и тяжелая формы заболевания возможны только у тех, кто входит в группу риска — с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом и пожилые.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России смягчат ограничения для посетителей театров, музеев и кафе.