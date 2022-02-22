Два вертолета потерпели крушение на горнолыжном курорте в США

В американском штате Юта разбились два вертолета Национальной гвардии, которые пролетали над территорией горнолыжного курорта.

ЧП произошло около 9:30 по местному времени (17:30 мск) в районе горнолыжного курорта Mineral Basin. Крушение потерпели два военно-транспортных вертолета UH-60 Blackhawk. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Нацгвардии Юты.

В ведомстве уточнили, что в результате крушения никто не пострадал, но оба вертолета получили значительные повреждения. Судя по снимкам очевидцев, летательные аппараты упали прямо на лыжную трассу.

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