Два вертолета потерпели крушение на горнолыжном курорте в США

Два вертолета потерпели крушение на горнолыжном курорте в США
Крушение потерпели два военно-транспортных вертолета UH-60 Blackhawk. Фото: скриншот Twitter

В американском штате Юта разбились два вертолета Национальной гвардии, которые пролетали над территорией горнолыжного курорта.

ЧП произошло около 9:30 по местному времени (17:30 мск) в районе горнолыжного курорта Mineral Basin. Крушение потерпели два военно-транспортных вертолета UH-60 Blackhawk. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Нацгвардии Юты.

В ведомстве уточнили, что в результате крушения никто не пострадал, но оба вертолета получили значительные повреждения. Судя по снимкам очевидцев, летательные аппараты упали прямо на лыжную трассу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что раскрыты подробности теракта на трассе в ДНР, три мирных жителя погибли.

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