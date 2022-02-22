Раскрыты подробности теракта на трассе в ДНР, три мирных жителя погибли

Раскрыты подробности теракта на трассе в ДНР, три мирных жителя погибли
В результате взрыва погибли три человека. Фото: pixabay.com

В результате подрыва автомобиля на трассе Донецк — Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) погибли три человека. Это были мирные жители.

Трагедия случилась во вторник, 22 февраля. Подробности сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин, сообщил ТАСС.

«Украинские диверсанты на трассе Донецк — Горловка осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать случившееся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лидер Российской Федерации заявил Вооруженным силам России обеспечить функции поддержания мира в ДНР и ЛНР.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля собрал внеочередное заседания Совета безопасности РФ. Заседание лидера страны с постоянными членами Совбеза было не обычным регулярным совещанием, а «большим».

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