Владимир Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР

Владимир Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР
Владимир Путин. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Лидер Российской Федерации заявил Вооруженным силам России обеспечить функции поддержания мира в ДНР и ЛНР.

Глава государства поручил ВС поддерживать мир в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщается в указах, выложенных на официальном интернет-портале правовой информации.

В документах говорится, что из-за сообщений глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, армии России необходимо осуществлять функции по поддержанию мира.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — указано в последнем пункте документа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми.

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