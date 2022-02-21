Владимир Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР

Лидер Российской Федерации заявил Вооруженным силам России обеспечить функции поддержания мира в ДНР и ЛНР.

Глава государства поручил ВС поддерживать мир в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщается в указах, выложенных на официальном интернет-портале правовой информации.

В документах говорится, что из-за сообщений глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, армии России необходимо осуществлять функции по поддержанию мира.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — указано в последнем пункте документа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми.