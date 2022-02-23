Уборочная техника проехала мимо Петергофа и Стрельны утром 23 февраля

Уборочная техника проехала мимо Петергофа и Стрельны утром 23 февраля
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Меньше машин спецтехники в Приморском, Калининском, Московском и Красногвардейском районе. В отдаленных районах города с уборкой, кажется, совсем плохо. Спецтехники совсем не наблюдается в Петергофе, Стрельне и Шушарах. Всего в городе работает 421 машина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вошел в топ-5 худших городов России по уборке снега. Люди недовольны все также наледью, которую не скалывают, грязью вместо песка. Горожане падают на скользких дорожках, а также получают увечья от падений сосулек с крыш.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка города


 

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