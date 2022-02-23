Главу Приморского УМВД уволили после конфликта с петербургскими предпринимателями

Руководителя УМВД по Приморскому району Петербурга, полковника полиции Евгения Саунина уволили со службу. В приказе указано, что сотрудник нарушил условия контракта.

Основанием для отстранения стала проверка управления собственной безопасности (УСБ).

Как сообщили «Невские Новости», Саунина уволили со службы за сомнительную деятельность подчинённых в отношении работников рынка на Ильюшина. Кроме этого, сотрудники отдела в ходе своей работы причинили существенный вред работникам торговой площадки. Сама организация подверглась «излишнему вниманию» со стороны отдела ЭБ и ПК.

Напомним, Евгений Саунин возглавил Приморское УМВД в сентябре 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инспекторов ГИБДД и девушку-опера уволили после драки в отделе полиции.

Инцидент произошел в ночь с 31 января на 1 февраля. Как считает следствие, сотрудник ГИБДД в ходе конфликта с силой толкнул 24-летнюю оперуполномоченную уголовного розыска руками в грудь, а затем повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, сломав ей плечевую кость.