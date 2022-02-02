Инспекторов ГИБДД и девушку-опера уволили после драки в отделе полиции

После драки в отделе полиции уволили всех участников конфликта. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

После драки в отделе полиции уволили всех участников конфликта. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Конфликт двух инспекторов ГИБДД и сотрудницы уголовного розыска обернулся увольнением всех участников инцидента.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, что по факту драки в отделе полиции Василеостровского района была проведена служебная проверка. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что действия всех трех участников конфликта несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел.

«Руководством ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», — заявили в пресс-службе.

Инцидент произошел в ночь с 31 января на 1 февраля. Как считает следствие, сотрудник ГИБДД в ходе конфликта с силой толкнул 24-летнюю оперуполномоченную уголовного розыска руками в грудь, а затем повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, сломав ей плечевую кость.

По данным группы «Дорожный инспектор», инициатором конфликта стала сама сотрудница угрозыска. Она пыталась зайти в отдел в гражданской одежде и с табельным оружием. Полицейские попросили ее предъявить удостоверение, на что девушка начала грубить, а после первая полезла в драку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СК возбудил дело на инспектора ГИБДД, сломавшего руку девушке-оперу. Сотрудник дорожной полиции задержан, ближайшее время ему изберут меру пресечения, а также предъявят обвинение.