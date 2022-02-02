СК возбудил дело на инспектора ГИБДД, сломавшего руку девушке-оперу

В Петербурге управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД, который, по версии следствия, превысил должностные полномочия при конфликте с сотрудницей уголовного розыска.

В среду пресс-служба городского ГСУ СК сообщила, 34-летний инспектор ГИБДД стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля в отделе полиции №1 Василеостровского района. Как считает следствие, сотрудник ГИБДД в ходе конфликта с силой толкнул 24-летнюю оперуполномоченную руками в грудь, а затем повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. Девушка после этого получила ушибы и закрытый перелом плечевой кости, а после была госпитализирована в Мариинскую больницу.

Сотрудник дорожной полиции был задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, а также предъявят обвинение.

Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД по городу, в драке участвовали двое сотрудников ГИБДД и девушка-оперативник. Причиной конфликта, по версии полиции, стали претензии правоохранителей к табельному оружию девушки.

По данным группы «Дорожный инспектор», инициатором конфликта стала сама сотрудница угрозыска. Она в гражданской одежде пыталась зайти в отдел, но ее остановили инспекторы. Заметив у нее табельное оружие, они попросили девушку предъявить удостоверение. Оперативница отказала инспекторам в грубой форме, используя ненормативную лексику. После словесной перепалки, как видно по записи с камер видеонаблюдения, девушка первая толкнула одного из инспекторов, а второго начала бить руками. В итоге ее «уложили» на пол.

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге девушка-оперативник попала в больницу после драки с сотрудниками ГИБДД.