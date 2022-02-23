Путин и Эрдоган обсудили признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Путин и Эрдоган обсудили признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах 22 октября. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Подробности их переговоров приводятся на сайте Кремля. Лидеры двух стран обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.

«Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет», — говорится в сообщении.

В частности, президент России выразил разочарование реакцией Соединенных Штатов и стран НАТО, которая, по словам Путина, «свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования».

Также были достигнуты договоренности о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.

Напомним, 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

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