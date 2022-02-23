ВЦИОМ: более 70 процентов россиян поддерживают признание ЛНР и ДНР

Путин подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с главами ДНР и ЛНР Пушилиным и Пасечником 21 февраля. Фото: kremlin.ru

Путин подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с главами ДНР и ЛНР Пушилиным и Пасечником 21 февраля. Фото: kremlin.ru

Согласно опросу, большинство россиян (73%) поддерживают решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, 78% — поддерживают подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками.

Согласно исследованию ВЦИОМ, на вопрос, поддерживаете или не поддерживаете решение о признании РФ независимости ДНР и ЛНР, 73% ответили, что скорее поддерживают, 16% — скорее не поддерживают, 11% — затруднились ответить.

Из проведенного опроса следует, что 78% поддержали решение российского лидера Владимира Путина о подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками, 14% — не поддержали.

Напомним, 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.