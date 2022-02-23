ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины

Главы ЛНР и ДНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии военных сил Украины. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому лидеру с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости».

«Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну на Донбассе», — говорится в тексте письма.

Напомним, 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.