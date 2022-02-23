Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Лужском районе

Спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Лужском районе.

Дорожный инцидент произошел в деревне Донкино, сообщили в ГУ МЧС по городу.

На месте происшествия работала дежурная смена 135 пожарной части противопожарной службы.

Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали четыре человека и одна единица техники.

В ходе ликвидации последствий аварии спасателями была произведена деблокировка пострадавшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.