Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Лужском районе

Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Лужском районе
Дорожный инцидент произошел 23 февраля. Фото: 47.mchs.gov.ru

Спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Лужском районе.

Дорожный инцидент произошел в деревне Донкино, сообщили в ГУ МЧС по городу.

На месте происшествия работала дежурная смена 135 пожарной части противопожарной службы.

Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали четыре человека и одна единица техники.

В ходе ликвидации последствий аварии спасателями была произведена деблокировка пострадавшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.

авария дтп Лужский район


 

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