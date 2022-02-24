Вирусолог предупредил, что COVID может привести к отказу почек

Вирусолог предупредил, что COVID может привести к отказу почек
COVID-19 может привести к прекращению работы почек, заявил эксперт. Фото: комитет по здравоохранению

Коронавирус может привести к прекращению работы почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа. Об этом заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков.

По его словам, в группе риска находятся люди, у которых имеются камни в почках или поликистоз. Любое воспалительное заболевание грозит таким пациентам очень серьезными последствиями, добавил медик.

«Надо особенно беречься, так как это может привести к необратимым последствиям», — подчеркнул вирусолог в разговоре с URA.RU.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество граждан, заболевших вариантом коронавируса ВА.2, или как его еще называют «стелс-омикрон», увеличивается.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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