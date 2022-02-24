Вирусолог предупредил, что COVID может привести к отказу почек

Коронавирус может привести к прекращению работы почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа. Об этом заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков.
По его словам, в группе риска находятся люди, у которых имеются камни в почках или поликистоз. Любое воспалительное заболевание грозит таким пациентам очень серьезными последствиями, добавил медик.
«Надо особенно беречься, так как это может привести к необратимым последствиям», — подчеркнул вирусолог в разговоре с URA.RU.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество граждан, заболевших вариантом коронавируса ВА.2, или как его еще называют «стелс-омикрон», увеличивается.
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.