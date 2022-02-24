В мире коронавирус подхватили более 429,4 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 1 813 707 человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро четверга, 24 февраля, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 429 415 033 человека. Вирус унес жизни 5 916 373 человек. Переболели и выздоровели 356 878 317 коронавирусных пациента.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США, далее следуют Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус может привести к прекращению работы почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа.