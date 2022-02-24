Госдума не исключает принятия дополнительных решений из-за спецоперации в Донбассе

Заявление сделал первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов. Фото: Государственная Дума РФ

Заявление сделал первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов. Фото: Государственная Дума РФ

Государственная дума и Совет Федерации России при необходимости могут принять дополнительные решения в связи с проведением спецоперации в Донбассе.

Об этом стало известно в четверг, 24 февраля. Соответствующее заявление сделал первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов, сообщили «РИА Новости».

Утром в Донецкой народной республике заявили о начале боевых действий по всей линии соприкосновения. Официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин, призвал украинских военнослужащих сложить оружие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.