Центробанк начал валютные интервенции для стабилизации рубля

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Центральный Банк РФ заявил о старте валютных интервенций. Это поможет стабилизировать курс национальной валюты.

Кроме этого, регулятор организует операции по предоставлению ликвидности банкам, сообщается на сайте ЦБ.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

В ЦБ добавили, что у банков всегда есть планы действия «для любого сценария развития событий».

Отмечается, что будет расширен ломбардный список. Также сегодня проведут операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЦБ объявил о мерах поддержки для российских банков на фоне резкого роста валют.