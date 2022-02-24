Эксперт рассказал, что делать с валютой 24 февраля 2022 года

Гражданам Российской Федерации рекомендуют просто переждать начавшийся кризис.

Жители РФ сейчас в растерянности. Специалисты советуют пересидеть кризис, который случился из-за спецоперации России. Необходимо отказаться от долгосрочных инвестиций. В разговоре с «Е1.ru» экономист Константин Селянин рассказал, что думает насчет ситуации в стране и мире, разворачивающихся на фоне закончившихся дипломатических отношения между РФ и Украиной.

Эксперт заверил, что сложная ситуация вовсе не первая. По разным причинам она уже накалялась. Буквально в прошлом месяце было нечто подобное. Также Селянин напомнил, что в 2022 году доллар уже стоил 80 рублей, а евро — 90.

По словам экономиста, когда случаются такие спецоперации рынки делаются крайне непредсказуемыми. Так, хранить свои деньги в неликвидных активах очень опасно. Константин Селянин посоветовал обменять свои сбережения на наличные или же купить ликвидные активы, которые возможно при необходимости быстро реализовать.

Также экономист добавил, что, по всей видимости, у большей части россиян нет сбережений. В связи с этим, вопрос, как себя вести себя в таких условиях, не особо актуален.

«…неактуальный, просто потому что они живут от зарплаты до зарплаты. А тем немногим счастливчикам, у кого есть сбережения, я советую держать деньги в валюте, которая последние лет десять в нашей стране совершенно стабильна», – объяснил специалист.

По поводу фондовых рынков высказался кандидат экономических наук и доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев.

Специалист предсказал, что ситуация продолжит ухудшаться, а доллар расти. Это не кончится, пока идет спецоперация в отношении Украины.

Алиев добавил, что национальная валюта России уже потеряла около 6–7 процентов по отношению к доллару и евро. Есть вероятность, что это вовсе не предел. Эксперт добавил, что инвесторы всегда бояться рисков и санкций. Поэтому торопятся отказаться от рисковых активов, которыми сейчас становятся российские ценные бумаги и рубль в целом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что центробанк начал валютные интервенции для стабилизации рубля.