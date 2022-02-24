Сбербанк заверил, что средства для снятия в банкоматах доступны в полном объеме

Сбербанк заверил, что средства для снятия в банкоматах доступны в полном объеме
"Сбербанк". Фото: Baltphoto

Отделения и банкоматы Сбербанка работают в штатном режиме, операции по снятию денежных средств доступны в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме», — говорится в сообщении.

После того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

В ЦБ добавили, что у банков всегда есть планы действия «для любого сценария развития событий».

К утру 24 февраля доллар и евро резко выросли. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской биржи. Доллар и евро бьют максимумы 2014-го года. Курс евро на 07:06 мск во время торгов поднялся до 95,1 рублей. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 82,56 — 84,08 рублей/$1

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.


 

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