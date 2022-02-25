Алексей Сутормин — о вылете «Зенита»: нужно принять этот результат и двигаться дальше

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал итоги матча с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Неплохая игра с нашей стороны, думаю, болельщикам она должна была понравиться. Конечно, обидно, но нужно принять этот результат и двигаться дальше»,- приводит его слова пресс-служба петербургского клуба.

«Зенит» сыграл вничью с испанским «Бетисом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

В ответном стыковом матче плей-офф он сыграл в Севилье вничью с местным «Бетисом». Матч закончился со счетом 0:0. Петербургский клуб покидает Лигу Европы. Несмотря на множество голевых моментов и насыщенную игру, счет так и не удалось открыть. Причем сине-бело-голубые забили дважды, но оба мяча не были засчитаны: гол Юри Альберто отменили из-за офсайда, а гол Чистякова не засчитали после просмотра VAR.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 17 февраля, петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА со счетом 3:2.