Из-за сильного ветра в Петербурге продлили «желтый» уровень опасности

В Северной столице прогнозируется сильный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице прогнозируется сильный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге до вечера пятницы, 25 февраля, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, введенный из-за сильного ветра.

Как сообщили в городском правительстве, опасная ситуация из-за неблагоприятной погоды на продлится до 21 часа пятницы. По данным Росгидрометцентра, в Северной столице прогнозируется сильный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду.

К петербургским водителям и пешеходам обратились с просьбой быть внимательнее на улице. Автомобилистов призвали проявлять особую осторожность и по возможности отказаться от поездок из-за высокого риска аварий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 25 февраля в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.