Из-за сильного ветра в Петербурге продлили «желтый» уровень опасности

Из-за сильного ветра в Петербурге продлили «желтый» уровень опасности
В Северной столице прогнозируется сильный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге до вечера пятницы, 25 февраля, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, введенный из-за сильного ветра.

Как сообщили в городском правительстве, опасная ситуация из-за неблагоприятной погоды на продлится до 21 часа пятницы. По данным Росгидрометцентра, в Северной столице прогнозируется сильный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду.

К петербургским водителям и пешеходам обратились с просьбой быть внимательнее на улице. Автомобилистов призвали проявлять особую осторожность и по возможности отказаться от поездок из-за высокого риска аварий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 25 февраля в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

желтый уровень опасности новости СПб погода прогноз погоды сильный ветер


 

Новости партнеров
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Трусова обвинила своего тренера в том, что она
Трусова обвинила своего тренера в том, что она "всё знала"
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за сильного ветра в Петербурге продлили «желтый» уровень опасности
Хакеры из Anonymous объявили «кибервойну» России
Канада объявила санкции против Сбербанка, РЖД, «Газпрома» и ВТБ
Алексей Сутормин — о вылете «Зенита»: нужно принять этот результат и ...
Режиссер Мэтт Ривз приступил к работе над сиквелом «Бэтмена»
Бритни Спирс обвинила менеджеров в покушении на убийство
Япония замораживает выдачу виз россиянам
Россиянам рассказали, как сэкономить на электроэнергии