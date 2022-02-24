Жуткий ветер: 25 февраля в Петербурге испортится погода

25 февраля в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

О том, что в городе на Неве в пятницу, 25 февраля прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу в четверг, 24 февраля, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице задует очень сильный ветер.

25 февраля в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 24 февраля, в Петербурге ожидается усиление ветра и ближе к вечеру небольшие осадки. К концу рабочей недели синоптическая ситуация в городе будет формироваться под влиянием очередного североатлантического циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии. Он станет причиной облачной с неустойчивыми прояснениями погоды.