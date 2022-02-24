Очередной циклон принесет в Петербурге тепло и ветер 24 февраля

В четверг, 24 февраля, в Петербурге ожидается усиление ветра и ближе к вечеру небольшие осадки. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

К концу рабочей недели синоптическая ситуация в городе будет формироваться под влиянием очередного североатлантического циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии. Он станет причиной облачной с неустойчивыми прояснениями погоды.

«Очередной циклон принесет тепло и ветер», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха в городе составит от +1 до +3 градусов, в Ленобласти потеплеет до -1…+4. Порывистый южный ветер подует со скоростью до 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В пятницу будет ветрено, небольшие осадки и дальнейшее потепление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 24 февраля в Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.