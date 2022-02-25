В аэропорту Пулково 25 февраля задержали или отменили 27 рейсов

В аэропорту Пулково 25 февраля задержали или отменили 27 рейсов
В Пулково задерживаются и отменяются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 25 февраля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны или отменены 27 внутренних авиарейсов.

Из Пулково массово отменены рейсы в южные города России. В связи с решением Росавиации о приостановке полетов, отменяются рейсы в Белгород, Ставрополь, Краснодар, Симферополь, Воронеж, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Курск. Кроме того, самолеты сегодня не полетят в Казань и Кишинев.

Также есть задержанные рейсы. С опозданием на час вылетит рейс до Калуги, запланированный на 7:00. Рейс в Тамбов задерживается с 7:00 до 9:00. Самолет в Калининград улетит не в 7:55, а в 8:20. Вылет рейса в Москву отложили с 18:20 на 21:35. В Якутск пассажиры отправятся не в 18:30, а в 20:45.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ситуация на Украине приостановила работу 12 аэропортов России.

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